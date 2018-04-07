Роберто Манчини: «Отставка? Я боролся, борюсь и буду бороться»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения в домашнем матче 25-го тура чемпионата России от «Краснодара» (1:2) подчеркнул, что разочарован игрой нападающих Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.

— Я очень разочарован Дриусси и особенно Ригони, потому что Дриусси еще молод, у него большой потенциал, есть время реализовать его, — сказал Манчини. — Если Себастьян будет качественно работать, то станет большим нападающим. Неприемлемо, что вся линия нападения, не считая Кокорина, забила лишь пять голов.

— Заболотный все еще не забил. Как вы оцените его игру?

— Заболотный, как Дриусси и Ригони, пока играет на довольно низком уровне. Ему нужно очень много тренироваться, чтобы улучшать уровень игры. Ему особенно тяжело играть в такой большой команде, как «Зенит». К тому же есть проблема отсутствия Кокорина. Мы создаем моменты, но завершителей атак нет.

— Вы не задумались об отставке после этого поражения?

— Я всегда боролся, борюсь и буду бороться. В любой ситуации я предпочитаю бороться до конца. Одна из проблем «Зенита» заключается в том, что мы потеряли несколько игроков костяка команды — Маммана, Кокорин, Кузяев с повреждением… Вторая — мы не можем забить гол. Если нет Кокорина, то никто не забивает. По этим причинам болельщики не получают того, чего хотят. ​

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Зенит — Краснодар