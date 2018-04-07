Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, подводя итоги матча 25-го тура РФПЛ с "Зенитом" (2:1), подчеркнул, что его команде некуда было отступать. Также футболист сравнил бывшего и нынешнего тренеров «быков» — Игоря Шалимова и Мурада Мусаева.
— Мы прекрасно понимали перед игрой, что отступать некуда, — начал Газинский. — Мы находились в таком положении, что нужно было побеждать.
— «Краснодар» переиграл «Зенит» по владению мячом, такое крайне редко происходит. В чем ваш секрет?
— В принципе, мы ставим игру на контроль мяча и короткий пас. Поэтому после второго гола, когда соперник немного подсел, мы начали играть в контроль мяча.
— Насколько сильно повлияла на команду отставка Игоря Шалимова?
— Мы неудачно провели три игры, потеряли дома шесть очков. Нам не хватало только желания, отсюда и пошли перестановки.
— Что скажете о Мураде Мусаеве?
— Молодой перспективный тренер, в дальнейшем, уверен, докажет свою состоятельность. Он тренировал молодежную команду, которая идет на первом месте. Думаю, что у него хорошие перспективы.
— Что конкретно поменялось с его приходом?
— Мы не так много времени провели, всего один матч сыграли — всего три тренировки. Есть свои принципы, которые он ставит, думаю, в ближайшее время появятся новые изменения.
— Смена тренера была необходима команде?
— Всегда это какой-то плюс, так что есть и позитивные моменты.
— Шатов забил своей бывшей команде. Поздравили в раздевалке?
— Для Олега «Зенит» — родная команда. Конечно, эмоции взыграли. Он очень хотел забить, и это получилось. Поздравили его с этим! (Игорь НОВИКОВ)