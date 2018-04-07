Юрий Газинский: «У Шатова эмоции взыграли — он очень хотел забить и сделал это»

— Мы прекрасно понимали перед игрой, что отступать некуда, — начал Газинский. — Мы находились в таком положении, что нужно было побеждать.

— «Краснодар» переиграл «Зенит» по владению мячом, такое крайне редко происходит. В чем ваш секрет?

— В принципе, мы ставим игру на контроль мяча и короткий пас. Поэтому после второго гола, когда соперник немного подсел, мы начали играть в контроль мяча.

— Насколько сильно повлияла на команду отставка Игоря Шалимова?

— Мы неудачно провели три игры, потеряли дома шесть очков. Нам не хватало только желания, отсюда и пошли перестановки.

— Что скажете о Мураде Мусаеве?

— Молодой перспективный тренер, в дальнейшем, уверен, докажет свою состоятельность. Он тренировал молодежную команду, которая идет на первом месте. Думаю, что у него хорошие перспективы.

— Что конкретно поменялось с его приходом?

— Мы не так много времени провели, всего один матч сыграли — всего три тренировки. Есть свои принципы, которые он ставит, думаю, в ближайшее время появятся новые изменения.

— Смена тренера была необходима команде?

— Всегда это какой-то плюс, так что есть и позитивные моменты.

— Шатов забил своей бывшей команде. Поздравили в раздевалке?