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В Совфеде предложили Германии помощь в расследовании ЧП в Мюнстере
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В Совфеде предложили Германии помощь в расследовании ЧП в Мюнстере 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ ГОТОВА ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ФРГ В РАССЛЕДОВАНИИ ИНЦИДЕНТА С ГРУЗОВИКОМ В НЕМЕЦКОМ МЮНСТЕРЕ — СЕНАТОР КЛИНЦЕВИЧ
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