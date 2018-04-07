«Монако» одержал волевую победу над «Нантом»

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монако» дома обыграл «Нант»​. Гости первыми открыли счет, но хозяева еще до перерыва сумели отыграться и выйти вперед. За семь туров до конца чемпионата идущий вторыми «Монако» отстает от «ПСЖ» на восемь очков.

Чемпионат Франции

Лига 1 32-й тур "Монако" — «Нант» — 2:1 (2:1)

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Диакаби, 90+2), Фалькао (Раджи, 85), Кейта (Лемар, 66).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа (Эль-Ганасси, 65), Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Крхин, Томассон (Бамму, 81), А. Туре (Накульма, 72), Ронжье, Сала.

Предупреждения: Жорже, 38. Крхин, 48. Глик, 59. Жемерсон, 73. Дюбуа, 87. Субашич, 90+5. Сала, 90+5.

Судья: ЛЕТЕКСЬЕ (Франция).

7 апреля. Монако. Стадион «Луи II».