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«Монако» одержал волевую победу над «Нантом»
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«Монако» одержал волевую победу над «Нантом» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монако» дома обыграл «Нант»​. Гости первыми открыли счет, но хозяева еще до перерыва сумели отыграться и выйти вперед. За семь туров до конца чемпионата идущий вторыми «Монако» отстает от «ПСЖ» на восемь очков.
Чемпионат Франции
Лига 1  32-й тур  "Монако" — «Нант» — 2:1 (2:1)
Голы: Томассон, 32 (0:1). Фалькао, 42 (1:1). Маркуш Лопеш, 45 (2:1).
"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Диакаби, 90+2), Фалькао (Раджи, 85), Кейта (Лемар, 66).
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа (Эль-Ганасси, 65), Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Крхин, Томассон (Бамму, 81), А. Туре (Накульма, 72), Ронжье, Сала.
Предупреждения: Жорже, 38. Крхин, 48. Глик, 59. Жемерсон, 73. Дюбуа, 87. Субашич, 90+5. Сала, 90+5.
Судья: ЛЕТЕКСЬЕ (Франция).
7 апреля. Монако. Стадион «Луи II».
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