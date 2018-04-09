Себастьян Феттель: «За 10 кругов до финиша сообщил команде, что все под контролем, но я слукавил»

Победитель «Гран-при Бахрейна» Себастьян Феттель​ признался, что до конца гонки не был уверен в своей победе. По его мнению, если бы гонка длилась еще несколько кругов, то исход мог быть другим.

— За 10 кругов до финиша сообщил команде, что все под контролем, но я слукавил, — цитирует F1 News Феттеля . — Мне сообщили, в каком темпе едет Валттери, и я просчитывал в уме: «Так, до финиша всего десять кругов, с такой скоростью он наверняка меня догонит!»

Старался пилотировать как можно аккуратнее. Гонщики «Мерседеса» в конце первого отрезка были очень быстры, но затем, видя то, какие шины нам поставили на пит-стопе, они предпочли самый жесткий из доступных составов. Мы изначально планировали еще раз менять шины, но в итоге пришлось беречь этот комплект до самого финиша. План сработал, но почти на грани. На прямых Валттери подбирался вплотную — хорошо, что гонка не продолжалась еще несколько кругов!