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Себастьян Феттель: «За 10 кругов до финиша сообщил команде, что все под контролем, но я слукавил»
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Себастьян Феттель: «За 10 кругов до финиша сообщил команде, что все под контролем, но я слукавил» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Фото: CarClub
Победитель «Гран-при Бахрейна» Себастьян Феттель​ признался, что до конца гонки не был уверен в своей победе. По его мнению, если бы гонка длилась еще несколько кругов, то исход мог быть другим.
— За 10 кругов до финиша сообщил команде, что все под контролем, но я слукавил, — цитирует F1 News Феттеля. — Мне сообщили, в каком темпе едет Валттери, и я просчитывал в уме: «Так, до финиша всего десять кругов, с такой скоростью он наверняка меня догонит!»
Старался пилотировать как можно аккуратнее. Гонщики «Мерседеса» в конце первого отрезка были очень быстры, но затем, видя то, какие шины нам поставили на пит-стопе, они предпочли самый жесткий из доступных составов. Мы изначально планировали еще раз менять шины, но в итоге пришлось беречь этот комплект до самого финиша. План сработал, но почти на грани. На прямых Валттери подбирался вплотную — хорошо, что гонка не продолжалась еще несколько кругов!
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