«Кубань» обыграла «Зенит-2» благодаря голу в компенсированное время 

В матче 31-го тура ФНЛ «Кубань» на своем поле победила «Зенит-2» — 1:0. Единственный мяч в компенсированное время провел защитник Азат Байрыев. Краснодарцы поднялись на девятое место, петербуржцы остались 19-ми.
Первенство России
31-й тур "Кубань" (Краснодар) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
Гол: Байрыев, 90+1.
"Кубань": Дюпин, Марков, Клещенко, Бугаев (Пономарев, 81), Байрыев, Лобкарев, Маляров (Каусаров, 90+3), Алейник, Завезен, Гай, Гогниев (Нурисов, 56).
"Зенит-2": Кержаков, Круговой, Плотников, Запрягаев, Бугриев (Рукас, 88), Сиротов (Соловейчик, 88), Мусаев, Зинков, Кириллов, Еловских (Прудников, 17), Крапухин (Зуев, 64).
Предупреждения: Крапухин, 43. Завезен, 47. Бугриев, 64. Марков, 73.
Судья: Чебан (Москва).
7 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань».