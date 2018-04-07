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«Боруссия М» — «Герта» — 2:1, «Фрайбург» — «Вольфсбург» — 0:2, «Кельн» — «Майнц» — 1:1 (обзоры)
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«Боруссия М» — «Герта» — 2:1, «Фрайбург» — «Вольфсбург» — 0:2, «Кельн» — «Майнц» — 1:1 (обзоры)
Soccer News
49 минут назад
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Soccer News
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Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 29-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия М" — «Герта» — 2:1 "Фрайбург" — «Вольфсбург» — 0:2 "Кельн" — «Майнц» — 1:1
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