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«Боруссия М» — «Герта» — 2:1, «Фрайбург» — «Вольфсбург» — 0:2, «Кельн» — «Майнц» — 1:1 (обзоры)
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«Боруссия М» — «Герта» — 2:1, «Фрайбург» — «Вольфсбург» — 0:2, «Кельн» — «Майнц» — 1:1 (обзоры) 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 29-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия М" — «Герта» — 2:1  "Фрайбург" — «Вольфсбург» — 0:2  "Кельн" — «Майнц» — 1:1
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