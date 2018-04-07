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Донской: надо было не отдавать своё, тогда в конце Мельцер бы «сломался»
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Донской: надо было не отдавать своё, тогда в конце Мельцер бы «сломался» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал своё поражение от Юргена Мельцера в ставшем последним поединке в рамках противостояния со сборной Австрии в первой евро-африканской группе (1-3).
«Мы вчера договорились, что сегодня должны быть готовы играть все. Никакого удивления или давления не было. Всё было чётко сработано для того, чтобы подготовиться к матчу. Давление было не больше, чем у любого другого игрока в матче при счёте 1-2. По сути, я играл хорошо, но в правильные, в нужные моменты действовал не так, как надо было. То есть такого, чтобы меня «зажало», не было.
Почему не удалось дожать Юргена, хотя он «подсел» после второго сета? Мы как раз с Димой Турсуновым сейчас это сейчас обсуждали — в такие моменты думаешь, мол, дай ему сыграть, потому что он не очень хорошо себя чувствует. А с другой стороны, ты понимаешь, что нельзя ему дать сыграть коротко, потому что так он может укоротить розыгрыш. Всё равно ты должен играть плотно и надёжно. Я всегда придерживаюсь того, что ты должен показывать свою игру, ту, которую ты чувствуешь. Есть, конечно, какие-то особые моменты — допустим, если у него болит плечо, то больше ему давить влево. Но в таких моментах стараешься играть понадёжнее.
На самом деле в вопросе есть и ответ. Я тоже считаю, что в начале третьего сета надо было поддавливать. Свою подачу я проиграл обидно, ведя 30:0. Я не должен был её отдавать. Надо было просто постоянно поддавливать и своё не отдавать, тогда бы в конце он точно «сломался». Это и ответ на вопрос про то, что лучше — трёхсетовый или пятисетовый матч играть. Думаю, в этом моём матче пятисетовый формат был бы для нас плюсом».
Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев дополнил мысль Донского: «Надо учитывать, что Мельцер взял перерыв после второго сета, когда ушёл в раздевалку. И ясно, что он тоже рассчитывал на рывок в начале третьей партии, потому что понимал, что дальше ему будет всё сложнее», — передаёт слова Донского и Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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