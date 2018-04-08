Сергей Сироткин — о квалификации Гран-при Бахрейна и проблемах «Уильямса»

Сергей Сироткин верит: «Уильямс» всё-таки движется вперёд. Пусть даже пока всё плохо.

Российский пилот Сергей Сироткин сравнял счёт в квалификационном сражении с Лэнсом Строллом. Увы, на Гран-при Бахрейне даже победа над канадцем принесла Сироткину только 18-е место на стартовом поле. Однако в интервью «Чемпионату» россиянин объяснил, почему он остался относительно доволен квалификацией.

— Сергей, как вам итоги субботы? — Не самый успешный день в плане результатов, но я доволен тем, как мы продвигаемся вперёд в нашей работе. Да, возможно, это будет звучать немного странно, но я доволен, несмотря на одну из самых низких позиций на решётке. Мы не остались на том же уровне, на котором были в Мельбурне: мы продвинулись вперёд, чему-то научились, пусть даже результаты это не показывают. — Ваша вторая попытка не принесла улучшения. Что случилось? — Помешали большие проблемы с трафиком на прогревочном круге. По сути это был полностью выброшенный круг. Когда я начинал боевой, то по сути уже знал: колёса «не там», тормоза «не там». К тому же я преследовал машину «Заубера», что тоже отражается на прижимной силе. Такой круг — хоть сразу заезжай в боксы. На удивление, несмотря на все эти обстоятельства, я проехал почти с тем же временем, что и свой лучший круг. Это говорит о том, что потенциально, собрав всё вместе и не попав в трафик, у нас в запасе было четыре-пять десятых. Это не изменило бы сильно наших позиций, но наблюдать протокол было бы приятнее.

— Проблем с трафиком можно было избежать? — Маловероятно. Времени после красного флага оставалось мало — все ломанулись на трассу практически в одно и то же время. — Можно сказать, что после Австралии у «Уильямса» ещё оставались иллюзии насчёт возможностей машины, а теперь они пропали? — Дело не в иллюзиях. Цифры, подтверждающие потенциал машины, остались. Но проблема в том, что каждый раз мы сталкиваемся с новыми обстоятельствами, отличающимися от предыдущих. Мы для себя выясняем, что всё больше и больше сторонних параметров влияет на то, почему мы не можем реализовать потенциал машины. Его достаточно трудно извлечь. — Падди Лоу заявил, что отчасти «Уильямс» понимает проблемы машины, а отчасти — нет. Можете пояснить эти слова? — Да. У нас есть понимание по тому, что было в Мельбурне, и есть понимание по ситуации здесь. Но пока нет ясности, как объединить вместе выводы с двух гонок, как они пересекаются. Надо разобраться, как добиться от машины максимума.

— Есть ли уверенность, что пакет обновлений к Гран-при Испании позволит «Уильямсу» решить проблемы с машиной? — Уверенности пока нет, поскольку нет и точного списка новинок. Мы должны понять, какой конкретно путь дальнейшего глобального развития машины нам нужен — во всех областях. И уже дальше нужно будет подстраиваться под график — понимая, что из этого мы физически успеем подготовить к Барселоне, а что будет появляться позже по ходу сезона. — Эта трасса подходит для вашей машины лучше, чем Мельбурн, или хуже? — В чём-то да, в чём-то нет. Нужно учитывать вместе характеристики трассы и погоду. Мы извлекли некоторые выводы из Мельбурна, но не все из них можно применить здесь из-за иной погоды и не только.