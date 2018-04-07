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Андрей Кобелев: «Может быть, „Зенит“ недостаточно хорошо готов физически»
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Андрей Кобелев: «Может быть, „Зенит“ недостаточно хорошо готов физически» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Известный специалист Андрей Кобелев в интервью «СЭ» прокомментировал поражение "Зенита" от «Краснодара» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России. Он не знает причин, по которым петербуржцы перешли на оборонительную тактику во втором тайме.
— Мы посмотрели матч европейского уровня? — вопрос Кобелеву.
— Соглашусь с вами. Это один из немногих матчей в нашем чемпионате, который действительно соответствовал европейскому стандарту. Очень понравилась интенсивность игры, в обеих командах хватает квалифицированных футболистов. Высокие скорости, высокое исполнительское мастерство.
— Результат закономерен?
— (Смеется). Кто выигрывает, тот всегда говорит, что все по делу. В начале матча, до пропущенного гола, «Зенит» действовал очень агрессивно, давил, имел преимущество, перевес. Срабатывал прессинг. Гол «быков» не выглядел логичным. А после перерыва питерцы, как это ни странно, сели в оборону и начали встречать гостей слишком глубоко. «Краснодар» же как раз и славится тем, что может здорово играть в короткий пас вблизи чужой штрафной. В итоге, считаю, второй тайм остался за подопечными Мусаева.
— Почему «Зенит» отказался от своей игры после перерыва?
— Однозначного ответа у меня нет. Я просто констатирую факт. Может быть, «Зенит» недостаточно хорошо готов физически. Мы видели, что в концовке питерцы проседали в середине поля. Возможно, тренерский штаб решил сыграть так при счете 1:1 и подловить соперника на быстрых контратаках. Но тактика «Зенита» в первые 45 минут могла принести команде положительный результат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Интервью Андрея Кобелева
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