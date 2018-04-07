Победы «Амкара» и «Рубина», поражение «Зенита», чемпионство «Баварии», ничья в ливерпульском дерби. Главные новости дня 

1. В чемпионате России «Амкар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск».
2. «Рубин» обыграл «Ахмат».
3. «Зенит» уступил «Краснодару».
4. В чемпионате Германии «Бавария» обыграла «Аугсбург» и досрочно стала чемпионом.
5. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити».
6. «Ливерпуль» и «Эвертон» завершили дерби нулевой ничьей.
7. В чемпионате Италии «Ювентус» обыграл «Беневенто» благодаря хет-трику Дибалы.
8. В чемпионате Испании «Сельта» разгромила «Севилью» благодаря хет-трику Яго Аспаса.
9. В чемпионате Франции «Монако» обыграл «Нант».
10. Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна. Сергей Сироткин — на 18-м месте.
11. Сборная России уступила сборной Австрии на Кубке Дэвиса.
Рекомендуется к прочтению:
Манчини атакует «Зенит»: мочит руководство, унижает игроков и готовит свой уход
Немцев надо уважать! Россияне сенсационно уступили сборной Германии в Сочи
Санта-Барбара. Как Яквинта спас турнир UFC 223 и дал шанс Хабибу стать чемпионом