Болельщики «Галатасарая» благодарят Манчини, который не стал требовать неустойку

Болельщики «Галатасарая» за последнее время прислали большое количество сообщений бывшему главному тренеру команды Роберто Манчини , который сейчас работает в «Зените»

Поклонники турецкого клуба через социальные сети благодарят специалиста за то, что он согласился войти в положение стамбульцев и не стал требовать выплатить ему компенсацию в размере € 9 млн «Я не возьму деньги, когда клуб находится в такой ситуации», — заявил Манчини.