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Болельщики «Галатасарая» благодарят Манчини, который не стал требовать неустойку
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Болельщики «Галатасарая» благодарят Манчини, который не стал требовать неустойку 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщики «Галатасарая» за последнее время прислали большое количество сообщений бывшему главному тренеру команды Роберто Манчини, который сейчас работает в «Зените».
Поклонники турецкого клуба через социальные сети благодарят специалиста за то, что он согласился войти в положение стамбульцев и не стал требовать выплатить ему компенсацию в размере € 9 млн «Я не возьму деньги, когда клуб находится в такой ситуации», — заявил Манчини.
Роберто был уволен из «Галатасарая» в 2014 году, и после него пост наставника турецкой команды занял Чезаре Пранделли, который сейчас судится со стамбульцами, рассчитывая получить компенсацию в размере € 7 млн В суд также подал ещё один бывший тренер «Галатасарая» Игор Тудор, который требует выплатить ему € 1,5 млн  Накануне Манчини подчеркнул, что не заинтересован в деньгах «Зенита», если ему предстоит покинуть петербургскую команду.
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