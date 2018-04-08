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Манчини прилетел в Рим для переговоров о работе в сборной Италии
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Манчини прилетел в Рим для переговоров о работе в сборной Италии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает Football Italia.
Тренер был замечен в аэропорту во Фьюмичино, однако отказался от комментариев.
Отмечается, что Манчини имеет более высокие шансы на эту должность, чем бывший тренер «Баварии» Карло Анчелотти, Луиджи Ди Бьяджо и главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте, которые также значились кандидатами на пост наставника национальной сборной.
Итальянец может покинуть команду по окончании чемпионата России.
Ранее главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла предложил Манчини на должность наставника сборной Италии.
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