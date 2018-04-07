Ещё
Мостовой: Манчини может покинуть пост главного тренера «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мостовой: Манчини может покинуть пост главного тренера «Зенита» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и "Зенитом" (2:1). Слова специалиста приводят "РИА Новости".
"Вряд ли кто-то думал, что «Зенит» может проиграть. Сейчас все эти разговоры про Манчини будут вестись с двойной энергией. Думаю, Манчини сейчас может и покинуть клуб", — заявил бывший футболист.
Мостовой также выразил мнение о том, что Олег Шатов, который арендован «Краснодаром» у «Зенита», вышел на матч против собственной команды.
"По поводу Шатова. То, что он играл — это правильно, и, видите, в итоге гол забил. Я думаю, что вообще не должно быть такого правила, что кто-то не может играть при переходе в другую команду. Это правило может касаться только Криштиану Роналду или Лионеля Месси… Представьте, вдруг Месси бы ушел из «Барселоны», и ему пришлось бы против нее играть, — отметил он.
Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Шатов получил травму во время матча с «Зенитом».
Газета.Ru: последние новости
Швейцарская банкнота стала самой красивой в мире Тренер "Краснодара" Мусаев прокомментировал победу команды над "Зенитом" "Ювентус" обыграл "Беневенто" в матче чемпионата Италии
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости30
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“1
Ягудин с женой попали в больницу28
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение