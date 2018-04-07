Мостовой: Манчини может покинуть пост главного тренера «Зенита»

"Вряд ли кто-то думал, что «Зенит» может проиграть. Сейчас все эти разговоры про Манчини будут вестись с двойной энергией. Думаю, Манчини сейчас может и покинуть клуб", — заявил бывший футболист.

Мостовой также выразил мнение о том, что Олег Шатов , который арендован «Краснодаром» у «Зенита», вышел на матч против собственной команды.

"По поводу Шатова. То, что он играл — это правильно, и, видите, в итоге гол забил. Я думаю, что вообще не должно быть такого правила, что кто-то не может играть при переходе в другую команду. Это правило может касаться только Криштиану Роналду или Лионеля Месси … Представьте, вдруг Месси бы ушел из «Барселоны», и ему пришлось бы против нее играть, — отметил он.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Шатов получил травму во время матча с «Зенитом».