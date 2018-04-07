Почеттино: «Хотелось бы стать вторыми»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Сток Сити» в рамках 33-го тура АПЛ (2:1).

"Это было очень солидное выступление. Я предупреждал ребят, что нас ожидает непростой матч, ведь соперник борется за выживание. Во втором тайме мы хорошо воспользовались своими шансами, но меня огорчило, как быстро мы пропустили первый гол.

Команда продолжает демонстрировать правильный настрой, желание бороться за каждый мяч. Это позволяет нам находиться в таком хорошем положении в турнирной таблице. Наша задача — попасть в четверку, но хотелось бы стать вторыми, это же лучше, чем третье или четвертое место", — цитирует Почеттино ВВС.

"Тоттенхэм" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Ливерпулем» (67). На второй строчке — "Манчестер Юнайтед" с 68 очками.

"Тоттенхэм" обыграл «Сток Сити» на выезде, укрепив свою позицию в четвёрке