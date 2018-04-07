«Рома» уступила «Фиорентине», СПАЛ сыграл вничью с «Аталантой»

«Фиорентина» победила «Рому» в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Фиорентины» голами отметились полузащитник Марко Бенасси и нападающий Джованни Симеоне

В другом поединке 31-го тура СПАЛ сыграл вничью с «Аталантой». Встреча прошла в Ферраре на стадионе « Паоло Мацца » и завершилась со счётом 1:1.