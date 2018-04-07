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«Рома» уступила «Фиорентине», СПАЛ сыграл вничью с «Аталантой»
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«Рома» уступила «Фиорентине», СПАЛ сыграл вничью с «Аталантой» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Фиорентина» победила «Рому» в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе «Фиорентины» голами отметились полузащитник Марко Бенасси и нападающий Джованни Симеоне.
В другом поединке 31-го тура СПАЛ сыграл вничью с «Аталантой». Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал защитник хозяев Тьяго Сионек, отличившийся на 39-й минуте. Гости сравняли счёт в концовке второго тайма благодаря точному удару хавбека Мартена де Рона с 11-метровой отметки.
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