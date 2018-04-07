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Миодраг Божович: «15-20 минут „Арсенал“ играл плохо — только грузили и грузили на Дзюбу»
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Миодраг Божович: «15-20 минут „Арсенал“ играл плохо — только грузили и грузили на Дзюбу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после победы над «Уфой» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что после раннего гола его команда стала играть плохо. Так же специалист признался, что не знает о характерп повреждения Эванса Кангва​.
— Мы очень рано забили и я подумал, что сейчас все будет хорошо, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Божович. — Но после этого гола следующие 15 минут мы очень плохо играли и «Уфа» сумела сравнять счет. Но после этого, думаю, что мы были лучше и создали больше хороших моментов. Выиграли по делу.
— Вы постоянно гнали команду вперед.
— В какой-то момент мы начали делать очень много длинных передач на Дзюбу. А мы — команда, которая может играть в хороший, техничный футбол, которая может пасовать между собой. Где-то 15-20 минут мы вообще не пытались что-то сделать. Просто грузили на Дзюбу.
— Кангва как себя чувствует?
— Не успел узнать.
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