Миодраг Божович: «15-20 минут „Арсенал“ играл плохо — только грузили и грузили на Дзюбу»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после победы над «Уфой» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что после раннего гола его команда стала играть плохо. Так же специалист признался, что не знает о характерп повреждения Эванса Кангва​.

— Мы очень рано забили и я подумал, что сейчас все будет хорошо, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Божович. — Но после этого гола следующие 15 минут мы очень плохо играли и «Уфа» сумела сравнять счет. Но после этого, думаю, что мы были лучше и создали больше хороших моментов. Выиграли по делу.

— Вы постоянно гнали команду вперед.

— В какой-то момент мы начали делать очень много длинных передач на Дзюбу. А мы — команда, которая может играть в хороший, техничный футбол, которая может пасовать между собой. Где-то 15-20 минут мы вообще не пытались что-то сделать. Просто грузили на Дзюбу.

— Кангва как себя чувствует?

— Не успел узнать.