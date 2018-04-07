Более 1 000 любителей бега открыли сезон в Самаре при поддержке безалкогольного бренда «Балтика 0»

Поклонников здорового образа жизни и спорта становится все больше: если в первом забеге участвовало немногим более ста человек, то сейчас — уже больше тысячи. Легкоатлеты пробежали по одному из самых красивых маршрутов Самары — по историческому центру вдоль набережной Волги, преодолев дистанции в 2,5 км, 5 км и 10 км. В забеге соревновались и корпоративные команды — в этой номинации участвовали более 28 компаний, включая филиал пивоваренной компании «Балтика» — «Балтика-Самара».

По итогам «Космического забега» на 10 км первое место занял Никита Степанов . Его результат — 32 мин 41 сек. Серебро получил Дмитрий Никеров с результатом 34 мин 42 сек., бронзу — Максим Райкевич, 35 мин. 01 сек.

Официальным пивом забега стал лидер рынка — знаменитый безалкогольный сорт «Балтика 0». Такое пиво в полной мере соответствует требованиям, которые предъявляют сегодня к напиткам сторонники активного образа жизни. Употребление безалкогольных сортов — способ восполнить водный и соляной баланс после физических нагрузок, насытить организм микроэлементами и витаминами групп В, А и Е. «Нулевка» содержит кремний и является классическим изотоником, позволяя спортсменам восстанавливаться после активных физических нагрузок.

В этом убедились и совершеннолетние участники «Космического забега», которые на финише могли освежиться и восстановить силы безалкогольной «Балтикой 0». В стартовом городке гости мероприятия с удовольствием делали фото в специальной инстабудке «Балтики 0».

Одним из гостей фотозоны «нулевки» стал победитель первого самарского марафона, который был организован ко Дню космонавтики в 1977 году — Валентин Степанович Краснов. Он рассказал, что тогда маршрут был проложен от географического центра Самары — памятника штурмовику Ил-2 — до аэропорта «Курумоч»: оказалось, что это расстояние равно марафонской дистанции в 42 км.

"Жаль, что в 80-е пиво было настоящим дефицитом, а то мы тоже не отказались бы от него после забегов", — заметил он.

"Партнерство спортсменов с брендами безалкогольного пива — практика, распространенная во всем мире, — рассказал основатель школы бега и функциональной подготовки RUN Studio и директор «Космического забега» Антон Сирота. — Речь идет о масштабных марафонах, которые проходят в Берлине, Бостоне, Нью-Йорке. Думаю, опыт такого партнерства будет расти по мере развития бегового движения. За последнее время в России появилось 12 тысяч марафонцев — а десять лет назад их было 4 тысячи. В Германии же, где, кстати, очень уважают пиво, на данный момент 177 тысяч марафонцев. Так что нам есть куда расти".

"Как опытный участник беговых и лыжных соревнований могу отметить, что рад появлению «Балтики 0» в числе партнеров забега. В Западной Европе пиво на финише марафона — уже давно правило. Отлично, что эти традиции приходят и к нам", — поддерживает идею коллеги участник «Космического забега», член президиума Федерации лыжных гонок Самарской области Сергей Васильев

Следуя международному опыту, пивоваренная компания «Балтика» уже давно находится на территории спорта, а с 2016 года активно выступает спонсором важных марафонов и лайфстайл-мероприятий — Международного марафона «Триколор ТВ. Белые Ночи», Петербургского и Сестрорецкого полумарафона, Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017, Grelka-fest, Сочи марафона и других.

"Здорово, что партнеров бега становится все больше. Это позволяет популяризировать спортивное движение и вовлекать в здоровый и активный образ жизни все больше людей", — отмечает участник забега из Тольятти, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Марина Телегина.

*Данные ритейл-аудита Nielsen Россия

ООО «Пивоваренная компания „Балтика“, часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — № 1 на российском рынке пива. „Балтике“ принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания „Балтика“ — ведущий экспортер российского пива: продукция представлена более чем в 75 странах мира, в 43 из которых компания — единственный российский поставщик в категории.

»Балтика" на федеральном уровне является партнером Российского футбольного союза и сборной России по футболу, выступала официальным поставщиком в категории «Пиво» на Олимпийских играх в Сочи, а также партнером «Дома болельщиков Олимпийской команды России» на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Carlsberg Group на международном и на локальном уровне поддерживает футбольные соревнования, легендарные футбольные клубы и сборные.

"Балтика 0" — безалкогольный бренд № 1 в России, который является неоспоримым лидером сегмента безалкогольного пива с долей более 50%. Следуя распространенной международной практике, «Балтика 0» поддерживает крупнейшие марафонские старты и помогает беговому движению активно развиваться по всему миру, ежегодно приобщая миллионы людей к занятиям спортом. В 2016 году бренд «Балтика 0» поддержал бегунов марафона в Сочи, а в 2017 году — Петербургский полумарафон «Белые ночи», Сестрорецкий полумарафон, а также стал официальным партнером XXVIII Международного марафона «Триколор ТВ. Белые Ночи», в котором приняли участие около 10 тысяч российских и зарубежных спортсменов.