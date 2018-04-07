«Разорвать „Зенит“ новый тренер не просил». Жоаозиньо — о Мусаеве и большой победе «Краснодара»

Эксклюзив Sport24 с полузащитником «Краснодара» о победе в Петербурге.

— Победа над «Зенитом» в Петербурге — это круто. Как себя чувствует команда?

— Мы очень рады, что удалось одержать победу в первом матче под руководством нового главного тренера. Поэтому эмоции только положительные.

— Поблагодарили его в раздевалке по-особенному?

— Он зашел после матча, а мы всей командой его поздравили. Настроение сейчас в команде замечательное.

— Как охарактеризуете Мусаева?

— Мы провели только первую неделю под его руководством. Пока о новом тренере можно сказать немного. Мусаев пришел в команду и сказал, чтобы все играли спокойно, делали все, что могут на поле, — и тогда придет результат.

— Сильно ли он меняет игру «Краснодара»?

— Больших изменений не было — за четыре дня команду не поменяешь. Он оставил все, что было раньше, добавив некоторые свои требования. Мы выполнили их на поле, и сегодня это принесло результат. Двигаемся дальше.

— А был ли эмоциональный посыл от Мусаева — разорвать «Зенит», например, — или же он более спокоен на установке?

— Ничего такого не было. Добавил уверенности футболистам, сам был спокоен и не из-за чего не переживал.

— Сегодня «Краснодар» был настолько силен, или «Зенит» — слаб?

— У нас сегодня все получилось. Не скажу, что «Зенит» был слаб — там классные футболисты, они показали неплохую игру. Но удача и результат сегодня на нашей стороне.

— Сильно ли сказалась на игре «Зенита» потеря Александра Кокорина

— Все знают уровень Кокорина. Это очень хороший футболист. Наверное, «Зениту» его не хватало. Для нас же хорошо, что его не было на поле.

— Теперь шансы «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов заметно повысились?

— Еще рано об этом говорить. Еще пять матчей впереди — сыграем их, тогда и узнаем свое место в таблице.

— Что случилось с Олегом Шатовым ? Есть информация о травме?

— По-моему, ничего серьезного. Может быть, у него возникали боли в ноге, — поэтому его, чтобы не усугублять, заменили. Насколько я знаю, он остается дома в Петербурге, вместе с нами не возвращается.