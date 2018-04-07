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«Разорвать „Зенит“ новый тренер не просил». Жоаозиньо — о Мусаеве и большой победе «Краснодара»
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«Разорвать „Зенит“ новый тренер не просил». Жоаозиньо — о Мусаеве и большой победе «Краснодара» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Эксклюзив Sport24 с полузащитником «Краснодара» о победе в Петербурге.
— Победа над «Зенитом» в Петербурге — это круто. Как себя чувствует команда?
— Мы очень рады, что удалось одержать победу в первом матче под руководством нового главного тренера. Поэтому эмоции только положительные.
— Поблагодарили его в раздевалке по-особенному?
— Он зашел после матча, а мы всей командой его поздравили. Настроение сейчас в команде замечательное.
— Как охарактеризуете Мусаева?
— Мы провели только первую неделю под его руководством. Пока о новом тренере можно сказать немного. Мусаев пришел в команду и сказал, чтобы все играли спокойно, делали все, что могут на поле, — и тогда придет результат.
— Сильно ли он меняет игру «Краснодара»?
— Больших изменений не было — за четыре дня команду не поменяешь. Он оставил все, что было раньше, добавив некоторые свои требования. Мы выполнили их на поле, и сегодня это принесло результат. Двигаемся дальше.
— А был ли эмоциональный посыл от Мусаева — разорвать «Зенит», например, — или же он более спокоен на установке?
— Ничего такого не было. Добавил уверенности футболистам, сам был спокоен и не из-за чего не переживал.
— Сегодня «Краснодар» был настолько силен, или «Зенит» — слаб?
— У нас сегодня все получилось. Не скажу, что «Зенит» был слаб — там классные футболисты, они показали неплохую игру. Но удача и результат сегодня на нашей стороне.
— Сильно ли сказалась на игре «Зенита» потеря Александра Кокорина?
— Все знают уровень Кокорина. Это очень хороший футболист. Наверное, «Зениту» его не хватало. Для нас же хорошо, что его не было на поле.
— Теперь шансы «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов заметно повысились?
— Еще рано об этом говорить. Еще пять матчей впереди — сыграем их, тогда и узнаем свое место в таблице.
— Что случилось с Олегом Шатовым? Есть информация о травме?
— По-моему, ничего серьезного. Может быть, у него возникали боли в ноге, — поэтому его, чтобы не усугублять, заменили. Насколько я знаю, он остается дома в Петербурге, вместе с нами не возвращается.
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