Николай Демидов: «Не доработали, и из мелочей сложился печальный результат»

Защитник олимпийской сборной России Николай Демидов , забросившим дебютную шайбу на международном уровне, прокомментировал второй матч Еврочелленджа против сборной Германии, завершившийся поражением сборной России (3:4 ОТ).

— Мы немного расслабились. Могли сделать счет больше. Не хватило дисциплины. Где-то чуть-чуть не доработали, и из мелочей сложился печальный результат. Надо играть до конца — это самый главный вывод. Когда выбыл Падакин, ребята завелись, против нашего нападающего сыграли жестко.