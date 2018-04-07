Ещё
Николай Демидов: «Не доработали, и из мелочей сложился печальный результат»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николай Демидов: «Не доработали, и из мелочей сложился печальный результат» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник олимпийской сборной России Николай Демидов, забросившим дебютную шайбу на международном уровне, прокомментировал второй матч Еврочелленджа против сборной Германии, завершившийся поражением сборной России (3:4 ОТ).
— Мы немного расслабились. Могли сделать счет больше. Не хватило дисциплины. Где-то чуть-чуть не доработали, и из мелочей сложился печальный результат. Надо играть до конца — это самый главный вывод. Когда выбыл Падакин, ребята завелись, против нашего нападающего сыграли жестко.
Спорт-Экспресс: последние новости
Комбаров поболеет за Нурмагомедова "Зенит" - "Краснодар": Шатов расплакался после замены Иньеста - в запасе "Барселоны" на матч с "Леганесом"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости30
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“1
Ягудин с женой попали в больницу28
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение