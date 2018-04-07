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«Бетис» на своём поле переиграл «Эйбар»
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«Бетис» на своём поле переиграл «Эйбар» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Бетис» одержал победу над «Эйбаром» в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма нападающий «Бетиса» Серхио Леон открыл счёт в матче. В начале второй половины игры защитник «Эйбара» Анайц Арбилья забил в собственные ворота. Больше голов зрители не увидели.
«Бетис» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Эйбар» (40) располагается на десятой позиции.
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