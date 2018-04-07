Божович: «Временами мы очень плохо играли»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Уфой» (2:1) в эфире канала «Наш Футбол».

— Как и ожидали, игра получилась весьма и весьма зрелищной. Для вас она получилась удачной. Приходилось отыгрывать, и это волевая для вас победа?

— Мы очень рано забили. Я подумал, что сейчас все будет хорошо, но временами мы очень плохо играли. «Уфа» сумела сравнять счет, но после этого мы были лучше, создали много хороших моментов. Я думаю, что мы вырвали победу.

— По вам нельзя было сказать, что только 15 минут ваша команда плохо играла. Вы постоянно подгоняли своих подопечных вперед, и по-моему, у вас было больше неудовольствия?

— Знаете, потому что мы начали играть в очень много длинных передач на Дзюбу. Мы команда, которая может играть в хороший техничный футбол, игроки могут пасовать между собой. А в те 15-20 минут мы вообще не пытались ничего делать, просто грузили на Дзюбу, но ничего не успевали.

— Кангва как себя чувствует, понятно уже?

— Не знаю, не успел узнать.