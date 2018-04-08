Божович: «Выиграли у „Уфы“ по делу»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарии после победы над «Уфой» в матче 25-го тура чемпионата России.

"Мы очень рано забили и я подумал, что сейчас всё будет хорошо. Но после этого гола следующие 15 минут мы очень плохо играли и «Уфа» сумела сравнять счёт. Но после этого, думаю, что мы были лучше и создали больше хороших моментов. Выиграли по делу. В какой-то момент мы начали делать очень много длинных передач на Дзюбу. А мы — команда, которая может играть в хороший, техничный футбол, которая может пасовать между собой. Где-то 15-20 минут мы вообще не пытались что-то сделать. Просто грузили на Дзюбу" — сказал Божович.