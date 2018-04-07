Стали известны составы «Барселоны» и «Леганеса» на матч чемпионата Испании. Капитан каталонцев Андрес Иньеста начнет встречу на скамейке запасных.
"Барселона": тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Фермален, Семеду — Андре Гомеш, Ракитич, Филиппе Коутинью — Месси, Л. Суарес, Дембеле.
Запасные — Силлессен, Альба, Юмтити, Д. Суарес, Иньеста, Паулинью, Алькасер.
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рауль Гарсия, Рубен Перес, Габриэл, Омар, Эрасо, Эль-Жар, Амрабат.
Запасные — Чампанье, Тито, Муньос, Гумбау, Брашанац, Герреро, Бовю.
Матч «Барселона» — «Леганес» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.