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Иньеста — в запасе «Барселоны» на матч с «Леганесом»
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Иньеста — в запасе «Барселоны» на матч с «Леганесом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны составы «Барселоны» и «Леганеса» на матч чемпионата Испании. Капитан каталонцев Андрес Иньеста начнет встречу на скамейке запасных.
"Барселона": тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Фермален, Семеду — Андре Гомеш, Ракитич, Филиппе Коутинью — Месси, Л. Суарес, Дембеле.
Запасные — Силлессен, Альба, Юмтити, Д. Суарес, Иньеста, Паулинью, Алькасер.
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рауль Гарсия, Рубен Перес, Габриэл, Омар, Эрасо, Эль-Жар, Амрабат.
Запасные — Чампанье, Тито, Муньос, Гумбау, Брашанац, Герреро, Бовю.
Матч «Барселона» — «Леганес» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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