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«Ворскла», «Черноморец» и «Александрия» добывают победы в 26-м туре чемпионата Украины
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«Ворскла», «Черноморец» и «Александрия» добывают победы в 26-м туре чемпионата Украины 

Soccer News 50 минут назад
Фото: Soccer News
В рамках 26-го тура чемпионата Украины состоялись ещё три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Ворскла" — «Мариуполь» — 1:0  Гол: Сергийчук, 57 — 1:0.
"Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Пердута, Ребенок, Даллку, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 68), Васин, Кадимян (Сергийчук, 57), Коломоец (Скляр, 86).
"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23), Тищенко, Дава, Яворский, Демири, Пихаленок, Игнатенко, Мишнев (Диденко, 74), Болбат, Чурко (Арендарук, 81), Тотовицкий.
"Черноморец" — «Олимпик» — 3:1  Голы: Гладкий, 33 — 1:0, Сондей, 42 — 1:1, Гладкий, 43 — 2:1, Матяж, 82 — 3:1.
"Черноморец": Безрук, Люлька, Смирнов, Жунич, Татарков (Семенив, 73), Ковалец, Бобко, Третьяков, Ориховский (Бамба, 88), Романюк, Гладкий (Матяж, 60).
"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Иллой-Айет, Куоинич, Пасич, Вукович, Доронин (Леонидас, 60), Сондей, Кисиль, Хомутов (Балашов, 46), Захаркив (Беленький, 46).
"Александрия" — «Сталь» — 2:0  Голы: Протасов, 14 — 1:0, Грицук, 36 (пенальти) — 2:0.
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бондаренко, Бухал, Бацула, Довгий (Кольцов, 56), Банада, Полярус (Стецьков, 76), Грицук, Протасов (Старенький, 70), Пономарь.
"Сталь": Пеньков, Джонатан (Антошин, 42), Даниелян, Ощипко, Эберт, Месхи, Якимив, Климчук (Тиаго, 32), Задерака, Кузык, Кныш (Копытов, 46).
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