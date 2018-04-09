«Бавария» предложила Роббену и Рибери новые контракты

Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» не собирается расставаться со своими ветеранами Арьеном Роббеном и Франком Рибери . Руководство клуба предложило голландцу и французу продлить контракты.

Контракт 34-летнего голландца Роббена и 35-летнего француза Рибери были рассчитаны до конца мая. По истечению срока действия договоров футболисты становились бы свободными агентами. Но после того, как «Бавария» в шестой раз подряд завоевала чемпионский титул, руководство решило оставить Арьена и Франка.

В нынешнем сезоне Рибери сыграл 28 матчей, в которых забил 6 мячей. На счету Роббена 7 забитых мячей в 30 играх. Француз выступает за «Баварию» с 2007 года, голландец — с 2009.