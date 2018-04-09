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«Бавария» предложила Роббену и Рибери новые контракты
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«Бавария» предложила Роббену и Рибери новые контракты 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» не собирается расставаться со своими ветеранами Арьеном Роббеном и Франком Рибери. Руководство клуба предложило голландцу и французу продлить контракты.
Контракт 34-летнего голландца Роббена и 35-летнего француза Рибери были рассчитаны до конца мая. По истечению срока действия договоров футболисты становились бы свободными агентами. Но после того, как «Бавария» в шестой раз подряд завоевала чемпионский титул, руководство решило оставить Арьена и Франка.
В нынешнем сезоне Рибери сыграл 28 матчей, в которых забил 6 мячей. На счету Роббена 7 забитых мячей в 30 играх. Француз выступает за «Баварию» с 2007 года, голландец — с 2009.
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