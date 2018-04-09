«Бавария» продлит контракты с ветеранами 

Мюнхенская «Бавария» продлит контракты с Арьеном Роббеном и Франком Рибери, передает "Советский спорт".
По информации Bild, руководство чемпиона Германии осталось довольно игрой ветеранов в нынешнем сезоне. О сроках новых соглашений не сообщается.
34-летний Роббен провел 30 матчей в нынешнем сезоне, забив семь мячей и отдав десять голевых передач.
Рибери, которому 7 апреля исполнилось 35 лет, принял участие в 28 встречах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
После победы над «Аугсбургом» в матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» досрочно завоевала титул чемпиона Германии.