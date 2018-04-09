«Бавария» продлит контракты с ветеранами

По информации Bild, руководство чемпиона Германии осталось довольно игрой ветеранов в нынешнем сезоне. О сроках новых соглашений не сообщается.

34-летний Роббен провел 30 матчей в нынешнем сезоне, забив семь мячей и отдав десять голевых передач.

Рибери, которому 7 апреля исполнилось 35 лет, принял участие в 28 встречах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

После победы над «Аугсбургом» в матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» досрочно завоевала титул чемпиона Германии.