Франк Рибери: Становясь чемпионом всегда испытываешь особенное чувство

Мы очень усердно работали для того, чтобы сейчас праздновать чемпионство вместе с нашими болельщиками. Мы — чемпионы и это важно для нас! У нас отличная команда и это замечательно, — передает слова Рибери официальный сайт клуба.

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Напомним, что благодаря победе над «Аугсбургом» мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. У команды в активе 72 очка после 29 игр.

Для команды это 28-й чемпионский титул в истории и шестой подряд.