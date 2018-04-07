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Франк Рибери: Становясь чемпионом всегда испытываешь особенное чувство
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Франк Рибери: Становясь чемпионом всегда испытываешь особенное чувство 

Советский спорт 50 минут назад
Мы очень усердно работали для того, чтобы сейчас праздновать чемпионство вместе с нашими болельщиками. Мы — чемпионы и это важно для нас! У нас отличная команда и это замечательно, — передает слова Рибери официальный сайт клуба.
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Напомним, что благодаря победе над «Аугсбургом» мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. У команды в активе 72 очка после 29 игр.
Для команды это 28-й чемпионский титул в истории и шестой подряд.
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