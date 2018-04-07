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В парке футбола: волгоградцы вышли на битву против робота-голкипера
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В парке футбола: волгоградцы вышли на битву против робота-голкипера 

v1.ru 49 минут назад
Фото: v1.ru
В первый день работы парка футбола на Центральной набережной Волгограда сотни горожан получили автограф звезды английского клуба «Арсенал» и попробовали себя в роли перспективного спортсмена. Чем еще запомнилась спортивная суббота, смотрите в нашем фоторепортаже.
В очередь к каждому футбольному аттракциону стояли не только мальчишки, грезящие игрой, — почеканить мяч или посоревноваться с неуловимым роботом хотели и девушки, и взрослые спортсмены. — Никто из английских болельщиков или игроков не боится приезжать в Россию на чемпионат мира, — уверен английский футболист Сол Кэмбпелл. — Скажу вам, что я и сам хотел бы играть здесь. Я езжу по вашей стране и с удовольствием наблюдаю, с какой страстью люди играют в футбол. С такой открытостью и отношением никаких проблем с игрой не возникнет.
То ли решив укрепить веру англичанина в российский футбол, то ли вдохновившись новыми аттракционами, волгоградцы подолгу не отходили от мяча. Одни пытались попасть им по столу, а другие выходили на поле один на один с роботом-голкипером, уверенно собирающим даже самые крученые финты.
Тех, кто еще отточил удар, приглашают на мастер-класс Сола Кэмбпелла, который пройдет на Центральной набережной завтра в 15:30.
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