Роман Павлюченко: Не могу сказать, что закончил карьеру, сезон могу легко провести

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что готов продолжить игровую карьеру, несмотря на желание стать тренером.

— Все равно не могу сказать, что я закончил, — приводит слова 36-летнего Павлюченко официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Хоть завтра может поступить интересное предложение, на которое я отвечу согласием. В принципе, уже достаточно много времени прошло, с тех пор как я разорвал контракт с «Араратом», но звонки поступают до сих пор.

— Назовете команды? — Приглашают в разные города. Просто мне не совсем интересно. Но карьеру футболиста я не завершал.

— Тем более разрыв контракта с клубом ПФЛ не самое лучшее окончание такой успешной карьеры. — Понимаю, что уж полсезона, а то и сезон могу легко провести. От этого и отталкиваюсь.

Напомним, последним на данный момент клубом в карьере Павлюченко стал московский «Арарат», который он покинул прошлой осенью.