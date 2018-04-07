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Роман Павлюченко: Не могу сказать, что закончил карьеру, сезон могу легко провести
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Роман Павлюченко: Не могу сказать, что закончил карьеру, сезон могу легко провести 

Советский спорт 40 минут назад
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко заявил, что готов продолжить игровую карьеру, несмотря на желание стать тренером.
— Все равно не могу сказать, что я закончил, — приводит слова 36-летнего Павлюченко официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — Хоть завтра может поступить интересное предложение, на которое я отвечу согласием. В принципе, уже достаточно много времени прошло, с тех пор как я разорвал контракт с «Араратом», но звонки поступают до сих пор.
— Назовете команды? — Приглашают в разные города. Просто мне не совсем интересно. Но карьеру футболиста я не завершал.
— Тем более разрыв контракта с клубом ПФЛ не самое лучшее окончание такой успешной карьеры. — Понимаю, что уж полсезона, а то и сезон могу легко провести. От этого и отталкиваюсь.
Напомним, последним на данный момент клубом в карьере Павлюченко стал московский «Арарат», который он покинул прошлой осенью.
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