Крис Смоллинг: «Моуринью в перерыве сказал, что мы не хотим быть клоунами, смотрящими, как „Сити“ берет титул»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что говорил команде главный тренер Жозе Моуринью в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:2). «Ман Сити» вел 2:0 после первого тайма, но во втором пропустил трижды, причем Смоллинг забил решающий мяч. В случае победы «Сити» досрочно становился чемпионом страны.

— В перерыве нам было стыдно за себя. Мы хотели выйти и играть с достоинством, думаю, мы заслужили победу, — цитирует BBC Смоллинга. — Первый тайм был ужасный, мы не играли в свою игру.

В перерыве тренер говорил немного. Мы сами знали, что плохо играем. Он сказал, что мы не хотим быть клоунами, которые стоят и смотрят, как они получают свой титул.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед