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Крис Смоллинг: «Моуринью в перерыве сказал, что мы не хотим быть клоунами, смотрящими, как „Сити“ берет титул»
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Крис Смоллинг: «Моуринью в перерыве сказал, что мы не хотим быть клоунами, смотрящими, как „Сити“ берет титул» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что говорил команде главный тренер Жозе Моуринью в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:2). «Ман Сити» вел 2:0 после первого тайма, но во втором пропустил трижды, причем Смоллинг забил решающий мяч. В случае победы «Сити» досрочно становился чемпионом страны.
— В перерыве нам было стыдно за себя. Мы хотели выйти и играть с достоинством, думаю, мы заслужили победу, — цитирует BBC Смоллинга. — Первый тайм был ужасный, мы не играли в свою игру.
В перерыве тренер говорил немного. Мы сами знали, что плохо играем. Он сказал, что мы не хотим быть клоунами, которые стоят и смотрят, как они получают свой титул.
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
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