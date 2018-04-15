Ещё
«Манчестер Юнайтед» сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Бромвичу» в матче 34 тура чемпионата Англии и позволил «Манчестер Сити» досрочно стать победителем турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в Манчестере и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 73-й минуте забил нападающий Джей Родригес. В активе хозяев осталось 71 очко. «Сити», который набрал 87 баллов, оказался недосягаем для команды Жозе Моуринью.
«Вест Бромвич» идет в турнирной таблице последним.
«Манчестер Сити» стал четырехкратным чемпионом Англии. В последний раз команда выигрывала первенство в 2014 году. В прошлом сезоне золотые медали завоевали футболисты «Челси».
7 апреля мюнхенская «Бавария» выиграла шестое подряд чемпионство. За пять туров до окончания турнира она оказалась недосягаемой для соперников. Всего мюнхенцы выигрывали национальный чемпионат 28 раз.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 123 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение