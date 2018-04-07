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Игорь Горбатенко: «Посвящаю голы своим детям»
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Игорь Горбатенко: «Посвящаю голы своим детям» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Автор дубля в ворота «Уфы» полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко посвятил голы своим детям. До этого дня победитель юношеского чемпионата Европы-2006 ни разу не забивал в премьер-лиге.
— Все довольны, все рады, — сказал Горбатенко в эфире программы «По горячим следам» на канале «Наш футбол». — Самое главное — три очка, команда выиграла. Переместились на шестое место. Все довольны, работаем дальше.
— Помните, когда в последний раз забивали?
— В ФНЛ забивал за «Арсенал». Сейчас удалось забить, слава богу.
— Ваш партнер по команде Максим Беляев в этом сезоне после гола станцевал вальс, который посвятил своей второй половинке. Вы кому-то эти голы посвящаете?
— Своим детям, они присутствовали на матче. Сыну Матвею и дочке Серафиме.
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