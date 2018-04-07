Видео дня: объятия Погба и Гвардьолы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола тепло пообщались после матча этих команд в 33-м туре чемпионата Англии. «Дьяволы» обыграли «горожан» со счетом 3:2 и не повзолили им стать чемпионом досрочно.

У Хосепа Гвардьолы напряженные отношения с агентом Погба — Мино Райолой. Недавно посредник назвал специалиста «трусом и собакой», на что получил саркастический ответ. В свою очередь Райола опроверг и эти слова Гвардьолы.

When pep met #pogba? pic.twitter.com/tvIHMX4m8t

— mark hilltops (@hellwelovespurs) 7 апреля 2018 г.