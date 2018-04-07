Ди Франческо: «Не все игроки „Ромы“ могут играть по 90 минут через каждые 3 дня»

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо подвёл итоги матча с «Фиорентиной» (0:2).

"Соперник реализовал все свои шансы, но это наша ошибка, поскольку мы оборонялись далеко не лучшим образом. Это поражение похоже на то, что было в Барселоне. Мы не смогли использовать свои шансы в атаке и при этом слабо сыграли в обороне. Не все игроки «Ромы» способны проводить по 90 минут через каждые три дня", — сказал ди Франческо в интервью Mediaset Premium.

"Рома" продолжает занимать третье место в турнирной таблице Серии А.