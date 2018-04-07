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Ди Франческо: «Не все игроки „Ромы“ могут играть по 90 минут через каждые 3 дня»
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Ди Франческо: «Не все игроки „Ромы“ могут играть по 90 минут через каждые 3 дня» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо подвёл итоги матча с «Фиорентиной» (0:2).
"Соперник реализовал все свои шансы, но это наша ошибка, поскольку мы оборонялись далеко не лучшим образом. Это поражение похоже на то, что было в Барселоне. Мы не смогли использовать свои шансы в атаке и при этом слабо сыграли в обороне. Не все игроки «Ромы» способны проводить по 90 минут через каждые три дня", — сказал ди Франческо в интервью Mediaset Premium.
"Рома" продолжает занимать третье место в турнирной таблице Серии А.
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