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«Сити» не стал чемпионом в манчестерском дерби. Погба отменил праздник
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«Сити» не стал чемпионом в манчестерском дерби. Погба отменил праздник 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
В сегодняшнем дерби Манчестера «Сити» мог оформить чемпионство в случае победы. Отрыв от «Юнайтед» в 19 очков за пять туров до конца чемпионата стал бы недосягаемым. Матч начался для «Ман Сити» шикарно — к 30-й минуте команда Гвардиолы вела 2:0. Венсан Компани забил головой после подачи с углового, перепрыгнув Криса Смоллинга. Точно такой же гол бельгиец забил в дерби 2012 года. А Илкай Гюндоган завершил красивую комбинацию «Сити» ударом в нижний угол. Голубая половина Манчестера уже готовилась праздновать чемпионство. Но его отменил Поль Погба. Француз оформил дубль за две минуты, забив головой и затылком. Это первые голы Погба в ворота клубов топ-6 АПЛ после его возвращения в «МЮ». Добил «Сити» защитник Смоллинг — тот самый, которого в первом тайме переиграли Компани и Гюндоган. Футболист «Юнайтед» забил после навеса Алексиса Санчеса со штрафного. За 25 минут «Ман Сити» мог отыграться несколько раз. Но, во-первых, Давид де Хеа феерил и тащил все, что было можно. А во-вторых, судья Мартин Аткинсон не поставил в его ворота чистейший пенальти. Команда Хосепа Гвардиолы впервые в истории пропустила три мяча в двух играх подряд. На этой неделе «Ливерпуль» уже обыграл «Сити» 3:0 — А «Ман Сити» впервые с 2008 года проиграл в АПЛ, ведя в два мяча. У Жозе Моуринью тоже есть рекорд. Ни один тренер не одерживал две победы над командой португальца в одном чемпионате за семь его полных сезонов в АПЛ. Мощный рекорд все еще держится. Теперь отрыв «Сити» от «МЮ» — «всего» 13 очков. Если обе команды продолжат побеждать в АПЛ, Гвардиола оформит чемпионство 29 апреля в гостевом матче против «Вест Хэм Юнайтед»,
SPORT24.ru: последние новости
Смоллинг: «Моуринью попросил не быть клоунами, смотрящими, как «Сити» оформляет чемпионство» Овечкин: «Огромное спасибо моим родителям, что воспитали во мне трудолюбие и упорство!» Погба: «Я не мог позволить «Манчестер Сити» победить сегодня»
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