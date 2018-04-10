«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.