Ещё
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск) 

Советский спорт 7 часов назад
Встреча пройдет на поле стадиона «Этихад» в Манчестере и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, первый матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.
Советский спорт: последние новости
Роман Бабаев: Про слухи о переходе Головина в «Арсенал» вообще не думаем Агент Бакаева: "Спартак" заинтересован в Зелимхане «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»6
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?2
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина1
Все для бойфренда: Шарапова устроила пасхальный ужин
Радулов вновь отказался играть за сборную
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение