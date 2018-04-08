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«Рубин» — «Ахмат» — 3:2. Видеообзор матча
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«Рубин» — «Ахмат» — 3:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева. Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов. В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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