«Рубин» — «Ахмат» — 3:2. Видеообзор матча

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева. Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов. В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.

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