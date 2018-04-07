Погба: «Я не мог позволить „Манчестер Сити“ победить сегодня»

Полузащитник « Манчестер Юнайтед Поль Погба подвел итоги выездного матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», в котором его команда, уступая к перерыву со счетом 0:2, перевернула ход встречи и добилась волевой победы — 3:2.

«Мы знали, что нам надо забивать, ведь мы проигрывали со счетом 0:2. «Сити» любит атаковать, а не обороняться, поэтому мне нужно было стараться чаще находиться в их штрафной площади. После того, как мы отыграли один мяч, мы почувствовали облегчение, наша уверенность возросла.

Я не хотел проигрывать «Сити», я все еще вспоминаю поражение от них в прошлом сезоне. Если бы соперник сегодня победил, то стал бы чемпионом, а для наших болельщиков это смерти подобно. Проиграть «Сити» и видеть, как они празднуют? Я не мог себе такого позволить.

В раздевалке во время перерыва мы сказали друг другу, что нам нечего терять. После такого второго тайма, нам нужно показывать такой футбол всегда. Если бы это было так, мы бы шли вровень с «Сити» или даже обгоняли бы их», — сказал Погба в эфире Sky Sports.