Ещё
Woxic: «После 5-6 месяцев в HellRaisers осознал, что стал играть лучше благодаря ANGE1»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Woxic: «После 5-6 месяцев в HellRaisers осознал, что стал играть лучше благодаря ANGE1» 

CyberSport.ru 1 час назад
Озгюр woxic Экер рассказал об игре под руководством Кирилла ANGE1 Карасёва и о насыщенном турниром графике HellRaisers. В интервью студии StarLadder Экер заявил, что все в команде доверяют Карасёву как капитану и его советам.
Об ANGE1
«Когда я впервые приехал в наш офис, где мы обычно играем, он занялся улучшением моих игровых навыков: давал советы, как выйти на оппонента или что нужно делать [в тех или иных ситуациях]. После 5-6 месяцев я осознал, что стал играть лучше благодаря ANGE1. Когда он начинает говорить, что нужно делать, все прислушиваются к нему. Он старше нас, опытнее и прошел через множество подобных турниров и финалов. Мы доверяем ему и его координированию».
О тяжелом расписании турниров
«Если у тебя много игр, особенно в один день, это может создавать проблемы. Игроки устают, кто-то не высыпается. Так бывает, если за день команду ждет много матчей. К примеру, вчера мы провели три встречи. Сначала мы сыграли на этом турнире с Red Reserve, потом пошли пообедать, после чего отправились в отель, чтобы выступить против Team EnVyUs в ESL Pro League Season 7 Europe. Затем 30 минут перерыв — и мы уже играем с Heroic в полуфинале квалификационного турнира к IEM Sydney.
Иногда это очень тяжело, вчера мы все устали. Рано проснулись, сыграли на LAN-турнире, потом выступали в онлайне. Мы проиграли в отборочных к IEM Sydney, но ничего страшного [в полуфинале GG:Origin HR уступили Heroic со счетом 2:0 — прим. ред.]. Так что да, иногда бывает трудно, но в большинстве случаев — не очень».
С 5 по 8 апреля HellRaisers выступает на Bets.net Masters в Киеве. В верхней сетке турнира коллектив одолел Red Reserve и Fragsters, а в финале виннеров встретился с North. Матч стартовал 7 апреля в 21:00 мск. Состав Экера выиграл первую карту bo3-противостояния со счетом 16:12. Следить за ходом встречи можно здесь.
CyberSport.ru: последние новости
Stewie2K перешёл в SK Gaming Выиграй билеты на EPICENTER XL от Cybersport.ru Shox вернется к индивидуальным тренировкам на следующей неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости37
Ягудин с женой попали в больницу28
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“5
Карпин рассказал об ожиданиях от чемпионата России1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение