Woxic: «После 5-6 месяцев в HellRaisers осознал, что стал играть лучше благодаря ANGE1»

Озгюр woxic Экер рассказал об игре под руководством Кирилла ANGE1 Карасёва и о насыщенном турниром графике HellRaisers. В интервью студии StarLadder Экер заявил, что все в команде доверяют Карасёву как капитану и его советам.

Об ANGE1

«Когда я впервые приехал в наш офис, где мы обычно играем, он занялся улучшением моих игровых навыков: давал советы, как выйти на оппонента или что нужно делать [в тех или иных ситуациях]. После 5-6 месяцев я осознал, что стал играть лучше благодаря ANGE1. Когда он начинает говорить, что нужно делать, все прислушиваются к нему. Он старше нас, опытнее и прошел через множество подобных турниров и финалов. Мы доверяем ему и его координированию».

О тяжелом расписании турниров

«Если у тебя много игр, особенно в один день, это может создавать проблемы. Игроки устают, кто-то не высыпается. Так бывает, если за день команду ждет много матчей. К примеру, вчера мы провели три встречи. Сначала мы сыграли на этом турнире с Red Reserve, потом пошли пообедать, после чего отправились в отель, чтобы выступить против Team EnVyUs в ESL Pro League Season 7 Europe. Затем 30 минут перерыв — и мы уже играем с Heroic в полуфинале квалификационного турнира к IEM Sydney.

Иногда это очень тяжело, вчера мы все устали. Рано проснулись, сыграли на LAN-турнире, потом выступали в онлайне. Мы проиграли в отборочных к IEM Sydney, но ничего страшного [в полуфинале GG:Origin HR уступили Heroic со счетом 2:0 — прим. ред.]. Так что да, иногда бывает трудно, но в большинстве случаев — не очень».

С 5 по 8 апреля HellRaisers выступает на Bets.net Masters в Киеве. В верхней сетке турнира коллектив одолел Red Reserve и Fragsters, а в финале виннеров встретился с North. Матч стартовал 7 апреля в 21:00 мск. Состав Экера выиграл первую карту bo3-противостояния со счетом 16:12. Следить за ходом встречи можно здесь.