ПКНП — «Фелда Юнайтед» — 0:1. Видеообзор матча

«Фелда Юнайтед» одержал выездную победу над ПКНП в первом четвертьфинальном поединке Кубка Малайзии. Встреча прошла в городе Бату Каван на стадионе «Пенанг Стэйт» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В первом тайме преимуществом владели хозяева. Им удалось создать несколько опасных моментов, но счёт до перерыва так и не был открыт. Автором единственного гола стал бразильский форвард Тьяго Августо, отправивший мяч в ворота ПКНП в начале второго тайма.

Ответный матч состоится на домашнем поле команды «Фелда Юнайтед» 20 апреля.