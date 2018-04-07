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ПКНП — «Фелда Юнайтед» — 0:1. Видеообзор матча
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ПКНП — «Фелда Юнайтед» — 0:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
«Фелда Юнайтед» одержал выездную победу над ПКНП в первом четвертьфинальном поединке Кубка Малайзии. Встреча прошла в городе Бату Каван на стадионе «Пенанг Стэйт» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В первом тайме преимуществом владели хозяева. Им удалось создать несколько опасных моментов, но счёт до перерыва так и не был открыт. Автором единственного гола стал бразильский форвард Тьяго Августо, отправивший мяч в ворота ПКНП в начале второго тайма.
Ответный матч состоится на домашнем поле команды «Фелда Юнайтед» 20 апреля.
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