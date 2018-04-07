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Алексей Лунин: «Анжи» продемонстрировал бойцовские качества, не позволившие нам добиться положительного результата
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Алексей Лунин: «Анжи» продемонстрировал бойцовские качества, не позволившие нам добиться положительного результата 

Советский спорт 1 час назад
— Большую часть сегодняшнего матча наша команда провела на чужой половине поля. Еще в первом тайме мы создали несколько реальных моментов, но, к сожалению, допустили ошибку, которая привела к голу в наши ворота. В дальнейшем соперник самоотверженно оборонялся и навязывал нам борьбу, временами напоминающую вольную. Силовые единоборства, тактика мелкого фола — все это не слишком напоминало футбол. Жаль, что нам не удалось ответить своими козырями — качественной и техничной игрой.
Подводя итог встречи, можно сказать, что в целом наши футболисты превосходили хозяев в мастеровитости, однако соперник продемонстрировал бойцовские качества, которые не позволили нам добиться положительного результата. — передает слова Лунина пресс-служба клуба.
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