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Олег Лужный: «В 1999 году киевское „Динамо“ полностью переиграло „Баварию“
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Олег Лужный: «В 1999 году киевское „Динамо“ полностью переиграло „Баварию“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чемпион СССР, Украины и Англии Олег Лужный считает, что киевскому «Динамо» было по силам выйти в финал Лиги чемпионов-1998/1999. На стадии полуфинала украинский клуб уступил «Баварии» по сумме двух встреч — 3:3, 1:0.
— Счет 3:3 — не по игре, — приводит «Футбол 24» слова Лужного. — Мы полностью переиграли «Баварию» в Киеве. У немцев не было ни одного момента, но они забили нам три гола. В свою очередь «Динамо» имело еще несколько стопроцентных моментов. Например, у Косовского.
Мы могли выигрывать 4:0 или 5:0, зато сами себе привезли проблемы. Ошибся Шовковский. Ошибся Каладзе, когда на последних минутах перехватил мяч и начал с ним двигаться. Да выбей вперед — на Шевченко или Реброва — и все! Не было бы тогда той контратаки, после которой Янкер сравнял счет.
У них не было ни одного момента. Шовковский пропустил со штрафного — метров с 40, потом снова пропустил со стандарта — в ближний угол. Это что, моменты?
— Команда в целом и Лобановский в частности выразили претензии своему голкиперу?
— А смысл делать это после игры? После матча уже не о чем говорить. Шовковский сам осознавал, что ошибся.
— Приходилось читать, что Валерий Васильевич после финального свистка в раздевалке сказал фразу «Мы уже проиграли». Это правда?
— Никто такого не говорил. Этого просто не могло быть. Лобановский никогда в жизни не сказал бы такой фразы, ведь оставался ответный матч. И действительно, мы могли сыграть в Мюнхене по-другому. При счете 0:0 у Шевченко и Белькевича были моменты. Если бы удалось забить — кто знает, как бы все закончилось.
— Финал был так близко…
— Трагедии мы из этого не делали. Проиграли — все, это уже история. Впереди ждет следующая игра. Двигаемся дальше.
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