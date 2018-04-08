Карпин выступил против лимита на легионеров в чемпионате России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что лимит на легионеров в чемпионате России мешает развитию футбола в стране, а также прогрессу отечественных игроков. Слова специалиста приводит Sport24.ru.

"Десять лет я про него говорю. Повторяться уже надоело. В Европе футболисты каждый день борются за место в составе с лучшими в мире. В России этого нет", — сказал Карпин.

В текущем сезоне Российской футбольной Премьер-лиги можно одновременно на поле можно использовать шестерых игроков, не имеющих российского гражданства.

Ранее Карпин выразил мнение относительно того, что необходимо национальной команде России для более уверенной игры на международном уровне. По словам специалиста, российские футболисты должны пробовать свои силы в европейских клубах.