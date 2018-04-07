Валерий Карпин: Нашим футболистам надо уезжать в европейские чемпионаты и играть там

Это на сто процентов необходимо. Тогда наша сборная станет конкурентоспособной на таком уровне.

— Швец и Рауш наоборот едут из Европы в Россию. — Почему?

— Больше заработают. — А почему больше?

— Лимит. — Вот и все. Десять лет я про него говорю. Повторяться уже надоело. В Европе футболисты каждый день борются за место в составе с лучшими в мире. В России этого нет, — передает слова Карпина Sport24.ru.

Добавим, что в следующий раз российская сборная соберется в мае для подготовки к чемпионату миру, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

На групповом этапе Россия сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).