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Валерий Карпин: Нашим футболистам надо уезжать в европейские чемпионаты и играть там
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Валерий Карпин: Нашим футболистам надо уезжать в европейские чемпионаты и играть там 

Советский спорт 1 час назад
Это на сто процентов необходимо. Тогда наша сборная станет конкурентоспособной на таком уровне.
— Швец и Рауш наоборот едут из Европы в Россию. — Почему?
— Больше заработают. — А почему больше?
— Лимит. — Вот и все. Десять лет я про него говорю. Повторяться уже надоело. В Европе футболисты каждый день борются за место в составе с лучшими в мире. В России этого нет, — передает слова Карпина Sport24.ru.
Добавим, что в следующий раз российская сборная соберется в мае для подготовки к чемпионату миру, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
На групповом этапе Россия сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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