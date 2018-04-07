Джованни Симеоне: «Шесть побед подряд? Это Астори»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне объяснил серию клуба из шести побед подряд в серии А. По словам аргентинца, команда сплотилась после преждевременного ухода из жизни капитана Давиде Астори

— Шесть побед? Это Давиде, — приводит Football Italia слова Симеоне-младшего. — Мы все усердно работаем на тренировках. Никто не хочет уходить первым. Это помогает нам пережить смерть нашего капитана. Наша сила в единстве. Мы полностью оставляем себя на поле.

В последний раз «Фиорентина» побеждала в шести матчах чемпионата подряд в 1960 году.