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Горбатенко: «Будем рады, если „Спартак“ выиграет Кубок»
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Горбатенко: «Будем рады, если „Спартак“ выиграет Кубок» 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко поделился мнением о ходе матча с «Уфой» (2:1) в эфире клубного канала.
— Иногда «Уфа» перехватывала мяч, иногда мы. Матч был тяжелый, команды хотели выиграть. Я считаю, что футбол получился зрелищным. Чувства положительные, я рад, что удалось забить, я давно не отличался. Надеюсь, что моих голов будет больше, и они будут приносить больше пользы команде.
Я бы не сказал, что соперник играл в закрытый футбол, особенно в первом тайме. Мы тоже старались контролировать мяч. Да, у «Уфы» были забросы, видно, что там это наигрывалось. Футбол был хорошим в обе стороны, я считаю. Слава богу, что нам удалось победить.
Конечно, мы хотим в этом сезоне выступить как можно лучше и занять самое высокое место. Если удастся шестое место занять — это будет идеально, и мы будем рады, если "Спартак" выиграет Кубок, и нам удастся попасть в еврокубки. Будем стараться, идти от игры к игре, а там в конце посмотрим.
Игорь Горбатенко отметился голевым дублем в этом матче.
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