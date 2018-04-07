Горбатенко: «Будем рады, если „Спартак“ выиграет Кубок»

Полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко поделился мнением о ходе матча с «Уфой» (2:1) в эфире клубного канала.

— Иногда «Уфа» перехватывала мяч, иногда мы. Матч был тяжелый, команды хотели выиграть. Я считаю, что футбол получился зрелищным. Чувства положительные, я рад, что удалось забить, я давно не отличался. Надеюсь, что моих голов будет больше, и они будут приносить больше пользы команде.

Я бы не сказал, что соперник играл в закрытый футбол, особенно в первом тайме. Мы тоже старались контролировать мяч. Да, у «Уфы» были забросы, видно, что там это наигрывалось. Футбол был хорошим в обе стороны, я считаю. Слава богу, что нам удалось победить.

Конечно, мы хотим в этом сезоне выступить как можно лучше и занять самое высокое место. Если удастся шестое место занять — это будет идеально, и мы будем рады, если "Спартак" выиграет Кубок, и нам удастся попасть в еврокубки. Будем стараться, идти от игры к игре, а там в конце посмотрим.

Игорь Горбатенко отметился голевым дублем в этом матче.