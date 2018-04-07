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Олег Самсонов: «Файзулин заканчивать с футболом не собирается»
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Олег Самсонов: «Файзулин заканчивать с футболом не собирается» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Бывший полузащитник "Зенита" и «Краснодара» Олег Самсонов после матча 25-го тура чемпионата России рассказал, что хавбек питерцев Виктор Файзулин не планирует завершать карьеру. Экс-игрок сборной России последний официальный матч провел 20 сентября 2015 года и из-за травм не появлялся на поле уже два с половиной года.
— Да. Я был на стадионе вместе с Витей Файзулиным, моим другом, — сказал Самсонов. — Мне «Краснодар» понравился. У него есть рисунок игры, все через короткий пас и контроль мяча, четко отлажены командные взаимодействия. Это и предопределило результат.
— Как у Самсонова дела?
— Все нормально. Восстанавливается. Заканчивать с футболом Витя точно не собирается. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Самсонова
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