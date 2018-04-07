Мхитарян: «У ЦСКА очень большой прогресс после октябрьского матча с „МЮ“

— Я хочу быть сосредоточенным на футболе, делать максимально все, что от меня зависит, и уже в конце карьеры могу подумать, был ли я главной армянской звездой, — говорит Мхитарян.

Может быть, вопрос был в диалекте, потому что в Манчестере не могли правильно произнести мою фамилию, может диалект был другим. А тут, может быть, привыкли, не знаю, не могу сказать. Но мне приятно, когда люди могут правильно произнести мою фамилию.

Люди думают, что ЦСКА просто так дошел до четвертьфинала, но это не так. Мы смотрели игру с «Лионом», и до этого «армейцы» очень хорошо играли. Они поменяли стиль игры после того, я с ними сыграл за "Манчестер Юнайтед" в октябре. Могу сказать, что у них очень большой прогресс. Особенно с приходом Муса они в атаке играют еще лучше. Все команды в четвертьфинале сильные. И если ЦСКА там, значит, он заслуживает быть в четвертьфинале. Болельщики думают, что нам будет очень легко с ЦСКА, но это не так. Если москвичи обыграли «Лион», это уже означает, что это очень сильный соперник и хороший конкурент для нас.

Отмечу Дзагоева, я уже очень давно знаю его, давно слежу за его игрой. Отмечу Головина, все хвалят его, конечно. Это хороший игрок, и, дай бог, чтобы уже в будущем он пополнил один из европейских клубов. Конечно, знаю, что Вернблум сыграет точно как нападающий, Муса знаю.

Тренер у нас очень интеллигентный, уважает своих игроков, работников клуба. То же самое все люди уважают его. То, что он назвал меня другом, я не должен из-за этого летать, и что мне можно все и так далее, нет. Венгер очень хороший человек, очень доверяет своим игрокам, любит своих игроков и знает, чего ожидать от них.