Олег Самсонов: «По таланту и мастерству Шатова можно поставить на одну ступеньку с Аршавиным» 

Бывший футболист "Зенита" и «Краснодара» Олег Самсонов после победы кубанцев в матче 25-м туре чемпионата России (2:1) высоко оценил потенциал хавбека Олега Шатова. «Зенит» отдал игрока в аренду в «Краснодар» этой зимой. В сегодняшнем матче Шатов открыл счет.
— Олег — парень с характером, лидер по натуре, — считает Самсонов. — Наверное, что-то в его действиях тренеру не понравилось. Хотя разбрасываться такими футболистами все равно нельзя. На мой взгляд, по таланту и уровню мастерства Шатова можно поставить на одну ступеньку с Аршавиным. И уж точно он не слабее тех, кого выпускает Манчини. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Самсонова